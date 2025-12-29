Osmaniye’de 350 Umreciye Umre Öncesi Eğitim

Osmaniye'de yarıyıl dönemine denk gelen umre turlarına katılacak olan 350 kişilik umreci grubu için eğitim semineri düzenlendi. Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda, İmam Hatip Serkan Demirel’in okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İl Müftüsü Dr. Ahat Taşcı umrecilere hitap ederek umrenin manevi atmosferi, ibadet bilinci ve yolculuk sürecinin anlamı üzerinde durdu. Dr. Taşcı, umrenin bir arınma ve yenilenme vesilesi olduğunu vurgulayarak umrecilerin bu yolculuğa kalben ve fikren hazırlanmalarının önemine dikkat çekti.

Eğitim programı kapsamında; İl Müftü Yardımcısı Ahmet Sevinç, Şube Müdürü Muhsin Yeşildemir ve Murakıp Dr. Kübra Kamer Ekici, görev alanlarına ilişkin konularda umrecilere bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca umre turlarında görev alacak kafile başkanları, din görevlileri ve kadın irşat görevlileri de programa katılarak umrecilerle bir araya geldi. Eğitim seminerine katılan umreciler de yapacakları umre ibadeti öncesi kendileri için yapılan bu bilgilendirmelerin son derece faydalı olduğunu belirterek gerçekleştirilen eğitim ve ikramlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.