İlginizi Çekebilir

Mersin'de sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Osmaniye’de 89 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Osmaniye’de 35 yıllık öğretmen Eray Akdağ’a duygusal veda
Roche ile Sağlıkta Tanı Buluşmaları etkinliğinin üçüncüsü gerçekleştirildi
Mersin'de trafolardan bakır kablo çaldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
Antalya'da bir işçiye işkence yaptıkları iddia edilen 4 sanığa hapis cezası
Tera Yatırım Teknoloji Holding'de üst düzey atama
Mersin'de rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç seyir halindeki 3 araca zarar verdi
Huawei nova 14 Pro Türkiye pazarında ön satışa sunuldu
Sarp kayalarla çevrili Kapıkaya Kanyonu kışın da tırmanış tutkunlarını ağırlıyor

Osmaniye’de 35 yıllık öğretmen Eray Akdağ’a duygusal veda

Osmaniye’de 35 yıllık öğretmen Eray Akdağ’a duygusal veda

Osmaniye’de 35 yıllık öğretmen Eray Akdağ’a duygusal veda

Osmaniye'de 35 yıldır görev yapan Almanca öğretmeni Eray Akdağ, 65 yaşında Osmaniye TOBB Fen Lisesi’nden emekliye ayrıldı. Okulda düzenlenen veda programı, hem öğrenciler hem de öğretmenler için duygu dolu anlara sahne oldu.
Hazırlanan özel etkinlikte, hoparlörlerden “Hatıran Yeter” şarkısı çalınırken sınıfından öğrencilerinin alkışları eşliğinde çıkan Akdağ, okul koridorlarında kendisine sevgi gösterisinde bulunan öğrencilerinin arasından geçerek dışarıya uğurlandı. Öğrenciler öğretmenlerini “Sizi çok seviyoruz hocam” diyerek uğurladı. Bu özel anlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan veda videosu eşliğinde sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Eray öğretmen evden çıkarken hiçbir zaman ‘işe gidiyorum’ demedi, ‘okula gidiyorum’ dedi. Bir öğretmen için derse girmek bir iş değil; geleceğin fidanlarını yeşertmek, toplumun temellerini oluşturmak ve insani değerler kazandırmaktır. Eray öğretmen de bu anlayışla 35 yıl görev yaptıktan sonra emekliye ayrıldı. Kendisine emekleri, sabrı ve katkıları için gönülden teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. İyi ki varsınız Eray öğretmenim.”
Eray Akdağ ise veda konuşmasında, “Çok harika bir program oldu, çok sağ olun. Böyle bir okulda olmak gerçekten büyük bir mutluluk. Hepinizi seviyorum. Türkiye kazansın, ileride Türkiye sizlere emanet. Güzel şeyler yapın, çok sağ olun.” Dedi. Öğrencileriyle tek tek kucaklaşan Akdağ, meslek hayatına unutulmaz bir veda ile nokta koydu. Etkinlikte duygusal anlar yaşandı. 



Osmaniye 9.12.2025 13:35:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ yıllık öğretmen Akdağ’ duygusal

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Dijital Çağın Gölgesinde İnsan Emeği
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

2

Osmaniye’de 89 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

3

Osmaniye’de 35 yıllık öğretmen Eray Akdağ’a duygusal veda

4

Roche ile Sağlıkta Tanı Buluşmaları etkinliğinin üçüncüsü gerçekleştirildi

5

Mersin'de trafolardan bakır kablo çaldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

6

Antalya'da bir işçiye işkence yaptıkları iddia edilen 4 sanığa hapis cezası

7

Tera Yatırım Teknoloji Holding'de üst düzey atama

8

Mersin'de rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç seyir halindeki 3 araca zarar verdi

9

Huawei nova 14 Pro Türkiye pazarında ön satışa sunuldu

10

Sarp kayalarla çevrili Kapıkaya Kanyonu kışın da tırmanış tutkunlarını ağırlıyor