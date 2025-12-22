Osmaniye’de 3 ayları karşılama ve aile etkinlikleri düzenlendi

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de mübarek üç ayların başlaması dolayısıyla “3 Ayları Karşılama ve Aile Etkinlikleri” gerçekleştirildi. Osmaniye İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Osmaniye Şubesi iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Millet Bahçesi içerisinde yer alan Cebelibereket Camii önünde yapıldı.
Etkinlik kapsamında çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır ve kek gibi çeşitli ikramlarda bulunuldu, balon hediye edildi, kurulan oyun alanlarında minikler keyifli vakit geçirdi. İl Müftüsü Dr. Ahat Taşcı ile İl Müftü Yardımcısı Eyüp Bucan’ın da katıldığı etkinlikte manevi sohbetler gerçekleştirildi. Cebelibereket Camii’nde öğle namazını kıldıran İl Müftüsü Dr. Taşcı, namaz sonrası yaptığı konuşmada Haşr Suresi’nin 18’inci ayetini hatırlatarak üç ayların bereket ve arınma mevsimi olduğunu vurguladı. Namazın ardından stantları gezen Dr. Taşcı, etkinlik alanında görev alan personel ve vatandaşlarla sohbet edip çocuklarla yakından ilgilendi. Ailelere ve çocuklara yönelik çeşitli aktivitelerin düzenlendiği programda birlik, beraberlik ve manevi atmosfer ön plana çıktı. Etkinlik, vatandaşların yoğun katılımıyla sona erdi. 



Osmaniye 22.12.2025
