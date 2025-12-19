İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de 4 dakika arayla iki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Osmaniye’de sabah saatlerinde 4 dakika arayla iki deprem meydana geldi. Saat 08.04’te merkez üssü Dereobası Köyü olan 2.2 büyüklüğündeki deprem yerin 7,06 kilometre derinliğinde kaydedildi. Ardından saat 08.08’de, merkez üssü Karacalar Köyü olan 2.7 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı meydana geldi. Bu deprem ise yerin 7 kilometre altında gerçekleşti. Art arda yaşanan sarsıntılar, özellikle yüksek katlı binalarda hissedilirken, vatandaşlarda kısa süreli endişeye neden oldu. 

 



