Osmaniye’de 631 çiftçiye ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Osmaniye'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, Osmaniye’de 2026 yılı tarımsal üretimi için hazırlanan ayçiçeği tohumu çiftçilere teslim edildi. Proje kapsamında yüzde 50’si Bakanlık hibesi, yüzde 50’si ise çiftçi katkısı olmak üzere toplam 9 bin 400 dekar alanda ekilmek üzere 6,3 ton ayçiçeği tohumu temin edildi.

Törende konuşan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, atıl arazileri üretime kazandırarak ilin tarımsal gücünü daha da artırdıklarını belirtti. Serdengeçti, TAKEP kapsamında 631 çiftçiye, 9 bin 400 dekar alanda ekilmek üzere yüzde 50 hibeli ayçiçeği tohumu dağıtımının gerçekleştirildiğini ifade etti. Vali Serdengeçti, “Üreticilerimize ve Osmaniye’mize hayırlı, uğurlu olsun” dedi. Tören sonunda Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ile İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş, dağıtımı yapılan ayçiçeği tohumlarının çiftçilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Dağıtım törene Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Yusuf Çomu, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkan Yardımcısı Ahmet Çetingök, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş, kurum ve kuruluş yöneticileri, protokol üyeleri ile çiftçiler katıldı.