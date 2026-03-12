İlginizi Çekebilir

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Antalya'da bayram öncesi şehit mezarlarının bakım ve onarımı yapılıyor
Antalya'da "Kadın Muhtarlarla Eşitlikçi Uygulamalar" paneli düzenlendi
Budget'tan bayram tatili için güvenli araç kiralama önerileri
Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Antalya ayağı başladı
Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Hatay'da devlet korumasındaki çocuklar şehitliği ziyaret etti
Uluslararası Antalya Bisiklet Turu'nun ilk gün etabında birinciliği Shnyrko kazandı

Osmaniye’de 631 çiftçiye ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Osmaniye’de 631 çiftçiye ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Osmaniye’de 631 çiftçiye ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Osmaniye'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, Osmaniye’de 2026 yılı tarımsal üretimi için hazırlanan ayçiçeği tohumu çiftçilere teslim edildi. Proje kapsamında yüzde 50’si Bakanlık hibesi, yüzde 50’si ise çiftçi katkısı olmak üzere toplam 9 bin 400 dekar alanda ekilmek üzere 6,3 ton ayçiçeği tohumu temin edildi.
Törende konuşan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, atıl arazileri üretime kazandırarak ilin tarımsal gücünü daha da artırdıklarını belirtti. Serdengeçti, TAKEP kapsamında 631 çiftçiye, 9 bin 400 dekar alanda ekilmek üzere yüzde 50 hibeli ayçiçeği tohumu dağıtımının gerçekleştirildiğini ifade etti. Vali Serdengeçti, “Üreticilerimize ve Osmaniye’mize hayırlı, uğurlu olsun” dedi. Tören sonunda Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ile İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş, dağıtımı yapılan ayçiçeği tohumlarının çiftçilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu. 
Dağıtım törene Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Yusuf Çomu, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkan Yardımcısı Ahmet Çetingök, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş, kurum ve kuruluş yöneticileri, protokol üyeleri ile çiftçiler katıldı.



Osmaniye 12.03.2026 15:33:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ çiftçiye ayçiçeği tohumu dağıtıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Oski Ne Yapıyor?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

2

Antalya'da bayram öncesi şehit mezarlarının bakım ve onarımı yapılıyor

3

Antalya'da "Kadın Muhtarlarla Eşitlikçi Uygulamalar" paneli düzenlendi

4

Budget'tan bayram tatili için güvenli araç kiralama önerileri

5

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Antalya ayağı başladı

6

Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı

7

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

8

Kahramanmaraş'ta beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

9

Hatay'da devlet korumasındaki çocuklar şehitliği ziyaret etti

10

Uluslararası Antalya Bisiklet Turu'nun ilk gün etabında birinciliği Shnyrko kazandı