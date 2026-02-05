İlginizi Çekebilir

Hatayspor Başkanı Ethem Çakır'dan "mali durum" açıklaması:
Osmaniye'de "6 Şubat Depremleri" konulu fotoğraf sergisi açıldı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Adana'da ziyaretlerde bulundu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Adana'da konuştu:
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'taki "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni"nde konuştu:
Hatay'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmenler anısına fidan dikildi
Mersin'de ölen emekli polisin ailesi, Bakan Yerlikaya'nın taziye mesajıyla duygulandı
Su ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Fuarı Antalya'da başladı
Antalya'da altyapı çalışması sırasında insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu
Sibel Altun: Depremde 30 bin ekmek ürettik, insanüstü bir güçle çalıştık

Osmaniye’de 6 Şubat depremleri MEB AKUB’un kareleriyle sergilendi

Osmaniye’de 6 Şubat depremleri MEB AKUB’un kareleriyle sergilendi

Osmaniye’de 6 Şubat depremleri MEB AKUB’un kareleriyle sergilendi

Osmaniye'de “asrın felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri, fotoğraflarla anlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 6 Şubat Depremleri Fotoğraf Sergisi, kentteki bir alışveriş merkezinde açıldı. Sergide, Millî Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekiplerinin deprem sonrası enkazlarda yürüttüğü kurtarma çalışmalarında çekilen yaklaşık 2 bin 500 fotoğraf arasından seçilen 30 kare yer aldı. Fotoğraflarda, depremlerin ilk anlarından itibaren yaşananlar, arama kurtarma çalışmaları ve dayanışma örnekleri gözler önüne serildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, 6 Şubat depremlerinin 3’üncü yıl dönümünde acıların hâlâ taze olduğunu belirterek, sergide yer alan fotoğrafların depremin genelini değil, Millî Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ile Milli Eğitim Destek Hizmetleri ekiplerinin sahada yürüttüğü çalışmaları yansıttığını söyledi. Albak, “O gece hepimiz için tarifi imkânsız acıların yaşandığı bir geceydi. Sergide, depremin ilk saatlerinde çekilmiş fotoğraflar da yer alıyor. Türkiye’de ilk MEB AKUB ekibini kuran illerden biriydik. Bu bilinçli bir tercih değil, ilimizin deprem bölgesi olması nedeniyle gönüllü öğretmenlerimizden oluşan bir ekipti. O gece ve sonrasındaki günlerde gerçekten büyük işler başardılar. Tüm öğretmenlerimiz sahadaydı. Vatandaşlarımızın barınmasından temel ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar, o süreci daha rahat atlatmaları için yürüttüğümüz çalışmaları anlatan bir sergi oldu” dedi.
Depremler sonrası açıkta kalan vatandaşların önemli bir bölümünün Milli Eğitime bağlı okulların bahçelerinde kurulan çadır kentlerde ve pansiyonlarda barındığını ifade eden Albak, “12 mutfağımızda görev yapan 40 aşçımızla günlük yaklaşık 135 bin kişilik yemek çıkarıldı. O süreci hep birlikte, büyük bir dayanışma içinde atlattık. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın” diye konuştu.
Osmaniye MEB AKUB Ekip Lideri ve Türkçe Öğretmeni Ahmet Şanlıer ise, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde açılan fotoğraf sergisinde yaklaşık 2 bin 500 fotoğraf arasından seçilen 30 kareye yer verdiklerini belirterek, “Sergilenen fotoğraflar, depremin hemen ardından sahada çekilen görüntülerden oluşuyor. Arama kurtarma çalışmalarımızın yanı sıra, iaşe ve iyileştirme süreçlerine ait kareler de bulunuyor” dedi.
Şanlıer, Osmaniye’de MEB AKUB ekiplerinin çalışmaları sonucu 280 vatandaşın sağ olarak enkazlardan çıkarıldığını vurgulayarak, “Öğretmenlerimiz sadece arama kurtarmada değil; çadır kurma, malzeme dağıtımı, depo yönetimi ve iyileştirme çalışmalarında da aktif rol aldı. Fedakâr gönüllü öğretmenlerimizin sahadaki çalışmalarını bu sergiyle kamuoyuna yansıttık. Allah bir daha devletimize ve milletimize böyle acılar yaşatmasın” ifadelerini kullandı.



Osmaniye 5.02.2026 16:07:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ Şubat depremleri kareleriyle sergilendi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Erdoğan ve Bahçeli Osmaniye’ye Ne Müjde Verecek?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Hatayspor Başkanı Ethem Çakır'dan "mali durum" açıklaması:

2

Osmaniye'de "6 Şubat Depremleri" konulu fotoğraf sergisi açıldı

3

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Adana'da ziyaretlerde bulundu

4

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Adana'da konuştu:

5

Bakan Kurum, Kahramanmaraş'taki "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni"nde konuştu:

6

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmenler anısına fidan dikildi

7

Mersin'de ölen emekli polisin ailesi, Bakan Yerlikaya'nın taziye mesajıyla duygulandı

8

Su ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Fuarı Antalya'da başladı

9

Antalya'da altyapı çalışması sırasında insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu

10

Sibel Altun: Depremde 30 bin ekmek ürettik, insanüstü bir güçle çalıştık