Osmaniye’de 6 Şubat depremleri MEB AKUB’un kareleriyle sergilendi

Osmaniye'de “asrın felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri, fotoğraflarla anlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 6 Şubat Depremleri Fotoğraf Sergisi, kentteki bir alışveriş merkezinde açıldı. Sergide, Millî Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekiplerinin deprem sonrası enkazlarda yürüttüğü kurtarma çalışmalarında çekilen yaklaşık 2 bin 500 fotoğraf arasından seçilen 30 kare yer aldı. Fotoğraflarda, depremlerin ilk anlarından itibaren yaşananlar, arama kurtarma çalışmaları ve dayanışma örnekleri gözler önüne serildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, 6 Şubat depremlerinin 3’üncü yıl dönümünde acıların hâlâ taze olduğunu belirterek, sergide yer alan fotoğrafların depremin genelini değil, Millî Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ile Milli Eğitim Destek Hizmetleri ekiplerinin sahada yürüttüğü çalışmaları yansıttığını söyledi. Albak, “O gece hepimiz için tarifi imkânsız acıların yaşandığı bir geceydi. Sergide, depremin ilk saatlerinde çekilmiş fotoğraflar da yer alıyor. Türkiye’de ilk MEB AKUB ekibini kuran illerden biriydik. Bu bilinçli bir tercih değil, ilimizin deprem bölgesi olması nedeniyle gönüllü öğretmenlerimizden oluşan bir ekipti. O gece ve sonrasındaki günlerde gerçekten büyük işler başardılar. Tüm öğretmenlerimiz sahadaydı. Vatandaşlarımızın barınmasından temel ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar, o süreci daha rahat atlatmaları için yürüttüğümüz çalışmaları anlatan bir sergi oldu” dedi.

Depremler sonrası açıkta kalan vatandaşların önemli bir bölümünün Milli Eğitime bağlı okulların bahçelerinde kurulan çadır kentlerde ve pansiyonlarda barındığını ifade eden Albak, “12 mutfağımızda görev yapan 40 aşçımızla günlük yaklaşık 135 bin kişilik yemek çıkarıldı. O süreci hep birlikte, büyük bir dayanışma içinde atlattık. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın” diye konuştu.

Osmaniye MEB AKUB Ekip Lideri ve Türkçe Öğretmeni Ahmet Şanlıer ise, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde açılan fotoğraf sergisinde yaklaşık 2 bin 500 fotoğraf arasından seçilen 30 kareye yer verdiklerini belirterek, “Sergilenen fotoğraflar, depremin hemen ardından sahada çekilen görüntülerden oluşuyor. Arama kurtarma çalışmalarımızın yanı sıra, iaşe ve iyileştirme süreçlerine ait kareler de bulunuyor” dedi.

Şanlıer, Osmaniye’de MEB AKUB ekiplerinin çalışmaları sonucu 280 vatandaşın sağ olarak enkazlardan çıkarıldığını vurgulayarak, “Öğretmenlerimiz sadece arama kurtarmada değil; çadır kurma, malzeme dağıtımı, depo yönetimi ve iyileştirme çalışmalarında da aktif rol aldı. Fedakâr gönüllü öğretmenlerimizin sahadaki çalışmalarını bu sergiyle kamuoyuna yansıttık. Allah bir daha devletimize ve milletimize böyle acılar yaşatmasın” ifadelerini kullandı.