Osmaniye’de 7 Ocak coşkusu, ortaokullar arası şiir yarışmasıyla taçlandı

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ortaokullar arası “7 Ocak ve Millî Mücadele” temalı şiir okuma yarışması tamamlandı. Yarışmaya Şehit Bekir Evren İmam Hatip Ortaokulu’ndan katılan Hatice Feyza Didin, Mehmet Akif Ersoy’un “Ye’s” adlı şiirini okuyarak birinci oldu.

Osmaniye Belediyesi’nin ev sahipliğinde 7 Ocak Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 14’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ortaokullar arası şiir okuma yarışması düzenlendi. Belediye Nikâh Salonu’nda ki yarışmaya 11 kız öğrenci katıldı. Osmaniye’de Milli Mücadele ve 7 Ocak konulu şiirlerin okunduğu yarışmanın jüri üyeliklerini Ahmet Yılmaz, Ahmet Hayvan, İsmet İpek, Mustafa Bardak ve Mehmet Çetinkol yaptı. Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine binaen duygu yüklü performansların sergilendiği şiirleri pür dikkat dinleyen jüri üyeleri okunan şiirlerin ardından performans değerlendirmesi yaptı.

Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda Şehit Bekir Evren İmam hatip Ortaokulundan Hatice Feyza Didin, okuduğu “Ye’s” şiiriyle birinci, Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulundan Durdane Deniz Yur “Osmaniye’nin kurtuluşu” adlı şiiriyle ikinci ve 75. Yıl Ortaokulundan Asya Yılık ise “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adlı şiiriyle üçüncü oldu.

Sonuçların açıklanmasının ardından dereceye giren ilk üç öğrenciye ödüllerini Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Ak Parti İl Başkan Vekili Muhammet Doğan, diğer öğrencilere ise madalyaları jüri üyeleri tarafından takdim edildi.

Yarışma sonunda konuşan Başkan İbrahim Çenet, yarışmaya katılan tüm öğrencilere başarılar dileyerek şunları söyledi: “104 yıl önce eşsiz kahramanlarımız Rahime Hatun, Palalı Süleyman, Osmaniye’mizin Kuvâ-yi Milliyecileri ve Kaymakam Saim Beylerin o gün diktikleri bayrağın gölgesinde yetişip büyüyen evlatlarımızın, 7 Ocak ruhunu bu şiir yarışmasıyla süslediklerini görmek bizleri gururlandırıyor. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. 7 Ocak ruhunu daima canlı tutmalarını yürekten diliyor, hepsinin gözlerinden öpüyorum. 7 Ocak Kurtuluş Bayramımız şimdiden kutlu olsun.”