Osmaniye’de, 83 suç kaydı bulunan hırsız dolapta saklanırken yakalandı
Mersin'de kar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
AKSAV'da hedef "beyaz şapkalı hackerlar" yetiştirmek
Alanya'da hayatını kaybeden gazeteci Fazıl Tunç toprağa verildi
Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Antalya-Konya kara yolunda bayram yoğunluğu
Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından
Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Osmaniye’de, 83 suç kaydı bulunan hırsız dolapta saklanırken yakalandı

Adana’da  meydana gelen evden hırsızlık olayında yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalınması olayıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli, Osmaniye’de saklandığı evde dolap içerisinde gizlenirken yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 19 Mart’ta meydana gelen hırsızlık olayında 15 adet çeyrek altın, 5 adet tam altın, 6 adet gram altın, 3 adet altın yüzük ile 100 bin TL nakit paranın çalındığı tespit edildi.

Osmaniye ve Adana İl Emniyet Müdürlüklerince yürütülen ortak çalışmalar sonucu, olayın şüphelisi Y.U.’nun (34) Osmaniye’de akrabalarına ait bir ikamette gizlendiği belirlendi. Hakkında 83 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, adrese düzenlenen operasyonda dolap içerisinde saklanırken yakalandı. Yakalanan şüpheli polislere, “Hah ne oldu. Maşallah. Terörist mi yakaladınız” diye karşılık verdi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

    Gazeteciliği Kirletenler
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

6 Şubat Depreminin 3. Yılında Şehirlerimizdeki Değişim
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Ramazan Bitti: Vücudumuzda Neler Değişti?
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çok Okuyan mı, Çok Gezen mi Bilir?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Değişim ve Konformizm

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye’de, 83 suç kaydı bulunan hırsız dolapta saklanırken yakalandı

2

Mersin'de kar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

3

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

4

AKSAV'da hedef "beyaz şapkalı hackerlar" yetiştirmek

5

Alanya'da hayatını kaybeden gazeteci Fazıl Tunç toprağa verildi

6

Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

7

Antalya-Konya kara yolunda bayram yoğunluğu

8

Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından

9

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

10

Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu