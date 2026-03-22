Osmaniye’de, 83 suç kaydı bulunan hırsız dolapta saklanırken yakalandı

Adana’da meydana gelen evden hırsızlık olayında yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalınması olayıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli, Osmaniye’de saklandığı evde dolap içerisinde gizlenirken yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 19 Mart’ta meydana gelen hırsızlık olayında 15 adet çeyrek altın, 5 adet tam altın, 6 adet gram altın, 3 adet altın yüzük ile 100 bin TL nakit paranın çalındığı tespit edildi.

Osmaniye ve Adana İl Emniyet Müdürlüklerince yürütülen ortak çalışmalar sonucu, olayın şüphelisi Y.U.’nun (34) Osmaniye’de akrabalarına ait bir ikamette gizlendiği belirlendi. Hakkında 83 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, adrese düzenlenen operasyonda dolap içerisinde saklanırken yakalandı. Yakalanan şüpheli polislere, “Hah ne oldu. Maşallah. Terörist mi yakaladınız” diye karşılık verdi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.