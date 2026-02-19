İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de anlamlı bir takdir töreni gerçekleştirildi

Osmaniye’nin tanınmış iş insanlarından, Eser Kuyumculuk’un sahibi Eyüp Demirtaş’a, toplumsal dayanışma ve güvenlik hizmetlerine sağladığı katkılar dolayısıyla plaket takdim edildi. Plaket, Osmaniye İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva tarafından verildi.

 

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende, Demirtaş’ın kentte yürütülen çeşitli sosyal sorumluluk faaliyetlerine ve kamu yararına yapılan çalışmalara sunduğu desteklerin altı çizildi. Kurum yetkilileri, iş dünyası ile kamu kurumları arasındaki iş birliğinin şehir yaşamına sağladığı olumlu etkilere dikkat çekti.

 

İş insanı Eyüp Demirtaş’ın özellikle ihtiyaç sahiplerine yönelik duyarlılığı, yardım faaliyetlerindeki istikrarlı yaklaşımı ve mütevazı duruşu, programda vurgulanan başlıca unsurlar arasında yer aldı. Demirtaş’ın bugüne kadar gerçekleştirdiği desteklerin büyük bölümünü kamuoyundan uzak, gösterişten kaçınan bir anlayışla sürdürmesi takdirle karşılandı.

 

Törende konuşan Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, toplumsal birlikteliğe katkı sunan kişi ve kuruluşların önemine değinerek, “Şehrimizin huzuru ve dayanışma kültürünün güçlenmesi adına yapılan her yapıcı katkı bizim için kıymetlidir,” ifadelerini kullandı.

 

Program, plaket takdimi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Osmaniye’de iş dünyası ve kamu kurumları arasındaki bu tür pozitif etkileşimlerin artarak devam etmesi temenni edildi.



Osmaniye 19.02.2026 14:22:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ anlamlı takdir töreni gerçekleştirildi

