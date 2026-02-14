İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de araç yangını korkuttu

Osmaniye’de araç yangını korkuttu

Osmaniye’de araç yangını korkuttu

Osmaniye’de seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi. Olay Yıldırım Beyazıt Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü itfaiyeden yardım istedi.  Bölgeye sevk edilen ekipler çıkan yangına hızlı ve etkin müdahalede bulunarak kontrol altına alıp söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Osmaniye 14.02.2026 12:20:00 0
