Osmaniye’de Atatürk’ün 101 Yıl Önceki Ziyareti Coşkuyla Anıldı

Atatürk’ün Osmaniye’ye gelişinin 101’inci yılı kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Osmaniye’ye gelişinin 101’inci yıldönümü kutlandı. İlk tören Devlet Demir Yolları Tren İstasyonu’nda yapıldı. Buradaki törende Atatürk’ün temsili karşılanması gerçekleştirildi. İzciler, taşıdıkları Türk bayrağını, “Şehitlerimizin kanından rengini alan, ulusumuzun sembolü olan, büyük bir gurur ve onurla taşıdığımız şanlı ay yıldızlı bayrağımızı öpüyor ve teslim ediyorum” diyerek, Vali Erdinç Yılmaz’a takdim ettiler. Vali Erdinç Yılmaz ise şanlı al bayrağımızı öperek teslim aldı. Osmaniye Belediyesi 7 Ocak Halkoyunları Topluluğu gösterisini sundu. 
Devlet Bahçeli Fen Lisesi öğrencilerinden Deniz Çaylı, “Hakikat nerede” isimli şiirini okudu. Osmaniye Belediyesi Mehteran Birliğinin konserinin ardından 21 pare top atışı gerçekleştirildi.
Askeri bando eşliğinde, tören bölüğü, protokol, öğrenciler ve halkın katılımıyla tren garından başlayıp Hasan Çenet Caddesi üzerinden Devlet Bahçeli Meydanına kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Burada, Vali Erdinç Yılmaz,  12’nci Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Hüseyin Yılmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Sait Başkurt tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Vali Yılmaz tarafından şeref defteri imzalandı.



