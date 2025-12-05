Osmaniye’de Başsavcı Arısoy ve Vali Yılmaz, HSK Heyetini Ağırladı

İlginizi Çekebilir

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ile Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) heyetini kentte ağırladı. HSK 1. Daire Üyesi Hakan Yüksel ve 2. Daire Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan’ın yer aldığı heyet, Osmaniye Adliyesi’nde üst düzey temaslarda bulundu. Osmaniye Adliyesi konferans salonunda düzenlenen istişare toplantısında Başsavcı Arısoy, yargı teşkilatının deprem sürecindeki çalışmalarıyla ilgili kapsamlı bir sunum yaptı. Arısoy, deprem sırasında yürütülen adli soruşturmalar, hak kayıplarının önlenmesine yönelik hızlı süreç yönetimi ve adliye personelinin özverili çalışmaları hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Sunum, HSK heyeti tarafından takdirle karşılandı.
Adliye binası önünde gerçekleştirilen karşılama töreninde Başsavcı Arısoy, HSK üyelerini çiçeklerle karşıladı. Protokol kurallarına uygun şekilde gerçekleşen karşılama ve makam odasında yapılan özel görüşmelerde yargının işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Adliyedeki temasların ardından HSK heyeti, Osmaniye Valiliği’ne geçti. Vali Dr. Erdinç Yılmaz tarafından karşılanan heyet, valilik makamında görüşmeler gerçekleştirdi. Başsavcı Arısoy burada yaptığı değerlendirmede, Osmaniye’de yargı ile mülki idare arasındaki güçlü iş birliğine dikkat çekerek, “Valiliğimiz ile uyum içinde çalışarak deprem yaralarının sarılması ve hukuki süreçlerin sağlıklı ilerlemesi için devletimizin tüm imkânlarını seferber ettik” dedi. Vali Yılmaz ve HSK üyelerinin, şehirde yürütülen koordinasyon ve iş birliğinden duydukları memnuniyeti ifade ettiği ziyaret, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. 



