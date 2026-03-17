Osmaniye’de bayram tedbirleri, 8 bin 43 personel görevde

Osmaniye Valiliği, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayram geçirebilmesi için il genelinde geniş kapsamlı tedbirler aldı. Valilik tarafından alınan tedbirler kapsamında, kent genelinde 1228 polis ve jandarma ekibi ile 8 bin 43 kolluk personelinin görevlendirildiği bildirildi. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yaptığı açıklamada, “Ramazan Bayramı'nın ilimizde sağlık, huzur ve güven içinde idrak edilmesi için Valiliğimizce her türlü tedbir alınmıştır” dedi.

Valilikten yapılan açıklamada; bayram süresince şehir içi ve şehirler arası yollar, alışveriş ve eğlence alanları, yaylalar, mezarlıklar, ibadethaneler, otogarlar ve umuma açık alanlarda güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi. 23 Mart’a kadar uygulanacak tedbirler kapsamında 1228 polis ve jandarma ekibi ile 8043 kolluk personelinin görev yapacağı kaydedildi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yeterli sayıda personel görevlendirilerek sağlık hizmetlerinin aksatılmadan sürdürüleceği ifade edilirken, itfaiye ekiplerinin yangın ve benzeri olumsuzluklara karşı hazır bekletileceği bildirildi.

Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan başvurulara hızlı şekilde dönüş sağlanacağı, vatandaşlara gerekli bilgilendirme ve kolaylıkların sunulacağı belirtildi. Trafik kazalarının önlenmesi amacıyla riskli bölgelerde denetimlerin artırılacağı, market, manav ve kasap gibi gıda satış noktalarında da kontrollerin sıklaştırılacağı vurgulandı.

Öte yandan, telefon, elektrik, su ve doğalgaz kesintilerine karşı ilgili kurumların gerekli önlemleri aldığı, sosyal hizmet kurumlarına yapılacak ziyaretlerde de düzenlemeler yapılacağı ifade edildi. Valilik, tüm kurumların meslek kuruluşları ve odalarla iş birliği içerisinde alınan tedbirleri sahada etkin şekilde uygulayacağını belirterek vatandaşlara sağlıklı ve güvenli bir bayram temennisinde bulundu.