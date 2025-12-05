Osmaniye’de beton mikseri uçuruma devrildi, sürücü yaralandı

İlginizi Çekebilir

Mersin Valisi Toros, 11 aylık asayiş verilerini değerlendirdi:

Osmaniye'de sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri uçuruma devrildi. Yaralı sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 13.20 sıralarında Karaçay Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 AIC 832 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Devrilen aracın elektrik tellerine takılması üzerine bölgeye Tedaş, sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Hatlardaki enerjinin kesilmesinin ardından AFAD ve itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarıp sedye ile yukarıya taşıdı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Osmaniye 5.12.2025 16:38:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ beton mikseri uçuruma devrildi sürücü yaralandı

