İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de ilkokul öğrencileri Ramazan davulcusu geleneğini yaşattı
Vodafone Red ve Meta işbirliğinde yeni dönem
IBS Sigorta'dan Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatılmasına yönelik değerlendirme
Huawei Mobil Dünya Kongresi'nde yeni nesil akıllı cihazlarını tanıttı
Antalya'da anaokulu öğrencileri gıda kolisi hazırladı
Selanik mübadilleri, Antalya'ya gelişlerinin 102. yıl dönümünde anıldı
El konulan 33 şeker planörüne doğal yaşam parkında özenle bakılıyor
Gönüllü gençler Antalya'nın tarihi yerlerini ve kültürünü turistlere tanıtıyor
Kan bağışçısı zabıta hastalara umut olmak için 15 yıldır Türk Kızılayın yolunu tutuyor
Aile içi şiddet çocukları suça daha açık hale getiriyor

Osmaniye’de bir aylık uyuşturucu operasyonunda 23 tutuklu

Osmaniye’de bir aylık uyuşturucu operasyonunda 23 tutuklu

Osmaniye’de bir aylık uyuşturucu operasyonunda 23 tutuklu

Osmaniye’de polisin son 1 ayda yaptığı uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şüpheli tutuklandı. Yapılan operasyonda çok sayıda farklı tür ve miktarda uyuşturucu madde, silah ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 31 bin 150 lira para ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-28 Şubat tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu madde satışı ve kullanımının engellemesine yönelik uygulama ve operasyonlar düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda  36 kilo 777 gram esrar ve türevleri, 652 gram metamfetamin, 428 gram bonzai, 1173 adet uyuşturucu hap, 604 adet extacy, 596 adet captagon, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 51 adet fişek ile 31 bin 150 TL para ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatılırken işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 23 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Polisin, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam etmekte olduğu vurgulandı.



Osmaniye 4.03.2026 11:02:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ aylık uyuşturucu operasyonunda tutuklu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Baki Teke’yi Ağabeyimi Kaybettik
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye’de ilkokul öğrencileri Ramazan davulcusu geleneğini yaşattı

2

Vodafone Red ve Meta işbirliğinde yeni dönem

3

IBS Sigorta'dan Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatılmasına yönelik değerlendirme

4

Huawei Mobil Dünya Kongresi'nde yeni nesil akıllı cihazlarını tanıttı

5

Antalya'da anaokulu öğrencileri gıda kolisi hazırladı

6

Selanik mübadilleri, Antalya'ya gelişlerinin 102. yıl dönümünde anıldı

7

El konulan 33 şeker planörüne doğal yaşam parkında özenle bakılıyor

8

Gönüllü gençler Antalya'nın tarihi yerlerini ve kültürünü turistlere tanıtıyor

9

Kan bağışçısı zabıta hastalara umut olmak için 15 yıldır Türk Kızılayın yolunu tutuyor

10

Aile içi şiddet çocukları suça daha açık hale getiriyor