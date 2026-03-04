Osmaniye’de bir aylık uyuşturucu operasyonunda 23 tutuklu

Osmaniye’de polisin son 1 ayda yaptığı uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şüpheli tutuklandı. Yapılan operasyonda çok sayıda farklı tür ve miktarda uyuşturucu madde, silah ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 31 bin 150 lira para ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-28 Şubat tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu madde satışı ve kullanımının engellemesine yönelik uygulama ve operasyonlar düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 36 kilo 777 gram esrar ve türevleri, 652 gram metamfetamin, 428 gram bonzai, 1173 adet uyuşturucu hap, 604 adet extacy, 596 adet captagon, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 51 adet fişek ile 31 bin 150 TL para ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatılırken işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 23 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Polisin, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam etmekte olduğu vurgulandı.