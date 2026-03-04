Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde bir marketten, yaklaşık 150 bin TL değerinde ürün çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada kimliği belirlene üç şüpheliden D.K. yakalandı.

Şüphelilerin olay yerine geldikleri aracında Adana’nın Ceyhan ilçesinden çalıntı olduğu ve toplamda 114 suç kayıtları olduğu belirlendi. Toprakkale İlçe Emniyet Amirliği ekipleri 30 Aralık 2025’te Göçmenler Mahallesi’nde meydana gelen işyerinden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Şikayet üzerine yapılan incelemede iş yerinin kapısındaki asma kilidin kırılarak içeriye girildiği ve raflardaki çok sayıda ürünün çalındığı belirlendi.

Yapılan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve güvenlik kamerası incelemelerinde, şüphelilerin Adana’dan çaldıkları 31 plakalı araçla olay yerine geldiklerini tespit eden polis kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çevre il ve ilçelerede bilgi aktardı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle araçta bulunan 3 kişinin; Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da da hırsızlık olaylarına karıştıkları ve toplam 114 suç kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Toprakkale ilçe Emniyeti’nin koordinasyonunda, Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden D.K. Düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntülü - Osmaniye’de çalıntı araçla hırsızlık yapan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı