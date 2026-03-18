Osmaniye’de Çanakkale şehitleri anıldı

Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111’inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Asri Mezarlık Şehitliği’nde ki program, Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Harp Malulü, Gazi Şehit Dul ve Yetim Derneği çelenlerinin şehitler anıtına sunulmasıyla başladı. Devamında, saygı duruşunda bulunulması ve tören kıtası tarafından saygı atışı yapılmasının ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı göndere çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. Yıl Dönümünde kutlama mesajının okunması sonrasında, Muhabere Üsteğmen İsmail Cem Karakaş ve Türkiye Harp Malulü, Gazi Şehit Dul ve Yetim Derneği Osmaniye Şube Başkanı İsmail Kaba, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törenin devamında Şeref Defterini imzalayan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti şöyle konuştu, “Türk tarihinin şerefle nakşedilmiş en parlak sayfalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümünü idrak etmek ve bu toprakları bizlere vatan kılan sizleri rahmet ve minnetle yâd etmek üzere huzurunuzdayız. Sizler, canınızı ortaya koyarak aziz vatanın her karışını fedakârlığınızla perçinlenmiş ebedî bir yurt hâline getirdiniz; ardınızda, nesiller boyu yaşayacak bir istiklâl şuuru bıraktınız. Bugün bizlere düşen; hatıranızı yalnızca hürmetle anmak değil, uğruna toprağa düştüğünüz değerleri aynı vakar, sadakat ve mesuliyet duygusuyla yaşatmak ve korumaktır. Ay yıldızlı al bayrağımızın semalarda hür ve mağrur biçimde dalgalanması, sizlerin cesaret, feraset ve fedakârlıkla yoğrulmuş mücadelesinin en asil neticesidir. Bu yüksek ruhun en müşahhas tezahürlerinden biri hiç şüphesiz Çanakkale’dir. Çanakkale’de ortaya konan iman, metanet ve sarsılmaz müdafaa azmi; bir milletin istiklâline hangi inançla sahip çıktığını bütün cihana göstermiştir. O kutlu zafer, vatan toprağının hangi bedellerle muhafaza edildiğini nesilden nesile hatırlatan ve millî hafızamızda silinmez izler bırakan eşsiz bir irade timsalidir. Çanakkale’de parlayan bu istiklâl ruhu, zamanla Anadolu’nun her köşesine sirayet etmiş; milletimizin bağımsızlık mefkûresini daha da tahkim etmiştir. Serhat şuurunu, vatan muhabbetini ve mücadele azmini daima bağrında taşıyan yiğit Osmaniye’miz de bu asil ruhun mühim menzillerinden biri olmuş; şehadetle yoğrulmuş mazisi, hamiyetle biçimlenmiş karakteriyle millî hafızamızda seçkin bir yer edinmiştir. Gönlü vatan sevgisiyle çarpan bu kadim diyar, dün olduğu gibi bugün de devletine sadakati, bayrağına bağlılığı ve milletine muhabbetiyle iftihar kaynağı olmaya devam edecektir. Bu vesileyle, başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve istiklâl ile istikbal uğruna can veren bütün aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve tazimle yâd ediyorum. Ruhunuz şad, makamlarınız âli olsun.”dedi.

Konuşmaların ardından Zafer Camii İmam Hatibi Mahmut Durmuş tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ardından İl Müftüsü Dr. Ahat Taşcı tarafından şehitler için dua edildi. Törenin son bölümünde, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Milletvekili Seydi Gülsoy ve diğer protokol mensupları, şehit kabirlerini ziyaret ederek, karanfiller bıraktı.

Törene, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Milletvekili, Seydi Gülsoy, Garnizon Komutanı 12. Komando Tugayı Tuğgeneral Erkan Günal, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Başkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.