Osmaniye’de çiftçilere 61 bin 106 adet sertifikalı zeytin fidanı dağıtıldı

Osmaniye'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında 61 bin 106 adet sertifikalı zeytin fidanı düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde, engebeli ve atıl durumdaki alanların yeniden üretime kazandırılması amacıyla Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından temin edilen zeytin fidanları çiftçilere teslim edildi. İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Deniz Pişkin, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, birlik ve oda başkanları, kurum yöneticileri ve çiftçiler katıldı. İl Müdürü Kolabaş, Osmaniye’de zeytinciliğin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Bugün dağıtımını yaptığımız 61 bin 106 adet sertifikalı zeytin fidanı ile birlikte, 2025 yılı içerisinde TAKE projesi kapsamında toplam 114 bin 456 adet fidanı çiftçilerimize ulaştırmış olduk. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi. 



Osmaniye 9.12.2025 14:32:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ çiftçilere sertifikalı zeytin fidanı dağıtıldı

