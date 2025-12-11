Osmaniye’de çiftçilere sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı

İlginizi Çekebilir

Osmaniye’nin Hasanbeyli ve Bahçe ilçelerinde 67 çiftçiye, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında toplam 1200 dönüm arazide ekilmek üzere 17,5 ton sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı.

Ürün teslim programına İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş, Şube Müdürleri K. Mehmet Poyrazoğlu, İsmail Karamehmetoğlu ve Bekir Uyduran ile İlçe Müdürleri Yüksel Şahin ve Ömer Saçmalıoğlu’nun yanı sıra teknik personel ve çiftçiler katıldı.

Proje kapsamında atıl durumdaki tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve çiftçilerin gelir seviyesinin yükseltilmesi hedeflendiği kaydedildi. İl Müdürü Erdem Kolabaş, sertifikalı tohum kullanımının verimlilik açısından önemine dikkat çekerek projeyle üreticilere önemli bir destek sunulduğunu belirtti.



Osmaniye 11.12.2025 10:55:00 0
