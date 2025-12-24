İlginizi Çekebilir

Antalya'da Yeşilay danışanları sanatla rehabilite ediliyor
Kadirli'de "Denetimli Serbestlik" paneli düzenlendi
Karmod BAE'de konteyner ofis projesini tamamladı
Adana'da "Denetimli Serbestlik" paneli düzenlendi
Osmaniye'de 221 deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi
Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürünün tedavisi sürüyor
Antalya falezlerinin tamamı "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilsin talebi
Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı 3 milyar doları aştı
El emeği ipeği özgün tasarımlara dönüştürüyor
Medicana'dan hipertansiyonda erken tanının önemine ilişkin değerlendirme

Osmaniye’de DEAŞ operasyonuna, 1 tutuklama

Osmaniye’de DEAŞ operasyonuna, 1 tutuklama

Osmaniye’de DEAŞ operasyonuna, 1 tutuklama

Osmaniye polisin DEAŞ Silahlı Terör Örgütü’nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde, sosyal medya hesabı üzerinden örgütsel içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen E.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlatıldı. Harekete geçen polis, şüphelinin kaldığı adrese düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Ö. “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 



Osmaniye 24.12.2025 13:26:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ operasyonuna tutuklama

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Ela de Bebek Yasaşın
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da Yeşilay danışanları sanatla rehabilite ediliyor

2

Kadirli'de "Denetimli Serbestlik" paneli düzenlendi

3

Karmod BAE'de konteyner ofis projesini tamamladı

4

Adana'da "Denetimli Serbestlik" paneli düzenlendi

5

Osmaniye'de 221 deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi

6

Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürünün tedavisi sürüyor

7

Antalya falezlerinin tamamı "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilsin talebi

8

Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı 3 milyar doları aştı

9

El emeği ipeği özgün tasarımlara dönüştürüyor

10

Medicana'dan hipertansiyonda erken tanının önemine ilişkin değerlendirme