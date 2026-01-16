İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta görev yapan Filistinli doktor, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
İş Portföy ve TAİDER'den aile işletmeleri için stratejik işbirliği
Osmaniye’de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Serik ilçesinde Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da karne heyecanı yaşandı
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Akdeniz Şubesi Akseki Temsilciliği'nden okul ziyareti
TAV Havalimanları Tiflis'te işletme süresini 2032'ye uzattı
Mersin'de veznedara tokat attığı iddiasıyla gözaltına alınan avukata adli kontrol
Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 101. yıl dönümü kutlandı
Pluxee Türkiye'den "İş Dünyasında Bağlılığın Yeni Tanımı" raporu

Osmaniye’de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Osmaniye’de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Osmaniye’de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de polisin, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü’nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, geçmiş dönemlerde Suriye’de DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik 13 Ocak günü belirlenen adrese Özel Harekat Polislerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Yapılan M.E. ve A.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu. Yetkililer, terörle mücadelenin ülkenin huzur ve güvenliği için kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. 



Osmaniye 16.01.2026 16:14:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ operasyonunda şüpheli tutuklandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

TOKİ Müteahhitlerinin Dokunulmazlığı mı Var?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Kahramanmaraş'ta görev yapan Filistinli doktor, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

2

İş Portföy ve TAİDER'den aile işletmeleri için stratejik işbirliği

3

Osmaniye’de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

4

Antalya'nın Serik ilçesinde Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı

5

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da karne heyecanı yaşandı

6

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Akdeniz Şubesi Akseki Temsilciliği'nden okul ziyareti

7

TAV Havalimanları Tiflis'te işletme süresini 2032'ye uzattı

8

Mersin'de veznedara tokat attığı iddiasıyla gözaltına alınan avukata adli kontrol

9

Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 101. yıl dönümü kutlandı

10

Pluxee Türkiye'den "İş Dünyasında Bağlılığın Yeni Tanımı" raporu