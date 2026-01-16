Osmaniye’de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de polisin, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü’nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, geçmiş dönemlerde Suriye’de DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik 13 Ocak günü belirlenen adrese Özel Harekat Polislerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Yapılan M.E. ve A.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu. Yetkililer, terörle mücadelenin ülkenin huzur ve güvenliği için kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.