Osmaniye’de durdurulan otomobilin yedek lastiğinden esrar çıktı, 1 tutuklu

Osmaniye'de, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilin yedek lastiği içerisine gizlenmiş 2 kilo 10 gram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, Diyarbakır’dan Osmaniye’ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Otoyol Jandarmasıyla birlikte güzergâhlarda uygulama noktası oluşturan ekipler, Arslanlı yol kontrol noktasında şüpheli otomobili kontrollü şekilde durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpeği ‘Salva’ eşliğinde yapılan adli aramada, aracın yedek lastiği içine gizlenmiş 2 kilo 10 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü M.B. (49) ile yolcu konumundaki G.G. (24) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, G.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Osmaniye 9.02.2026 18:00:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ durdurulan otomobilin yedek lastiğinden esrar çıktı tutuklu

