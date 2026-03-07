Osmaniye’de ekili alanlarda tarla kontrolleri ve süne takibi sürüyor

Osmaniye'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi teknik personelleri tarafından ekili alanlarda tarla kontrolleri sürüyor. Yapılan incelemelerde çiftçilere teknik bilgilendirme yapılırken, bitkisel üretim süreçleri yerinde değerlendiriliyor. İl genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında teknik personeller üreticilerle birlikte sahaya çıkarak ürünlerin gelişim durumunu inceliyor. Kontroller sırasında üreticilere bitkisel üretim süreciyle ilgili gerekli teknik bilgiler aktarılırken, üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında olunmaya devam edildiği vurgulandı.

Öte yandan il genelinde fenolojik gözlemler de sürdürülüyor. Teknik personeller tarafından ekili alanlarda yapılan incelemelerle bitkisel gelişim süreçleri yakından takip edilirken, üreticilere gerekli bilgilendirmeler yapılıyor. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi teknik personelleri tarafından ayrıca süne zararlısına karşı mücadele kapsamında süne inişleri takip edilerek survey çalışmaları da sürdürülüyor. İl Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saha kontrolleri ve gözlemlerle üreticilerin bilinçlendirilmesinin ve ürün kayıplarının önlenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Bunu yanı sıra, Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli bilgilendirme toplantılarının da devam etmekte olduğu bildirildi. Merkeze bağlı Köyyeri Köyünde gerçekleştirilen toplantıda üreticilere Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli hakkında bilgi verildi. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ekiplerince, önümüzdeki süreçte farklı köy ve ilçelerde düzenlenecek toplantılarla çiftçilerin bilgilendirilmesine devam edileceği kaydedildi.