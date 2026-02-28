Osmaniye’de el bombalı saldırının failleri 472 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de geçtiğimiz yıl ekim ayında meydana gelen ikamete el bombası atılması suretiyle gerçekleştirilen kasten öldürmeye teşebbüs olayının şüphelileri, polisin 472 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 27 Ekim 2025 tarihinde Osmaniye’de bir ikamete el bombası atılması suretiyle gerçekleştirilen kasten öldürmeye teşebbüs olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarında kaydedilen 472 saatlik kaydı inceleyen polis, şüphelilerin keşif faaliyetleri ve kaçış güzergâhlarını tespit etti. 
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında ekipler, 24 Şubat 2026 tarihinde 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 73 adet çeşitli çap ve türde fişek ile 8 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetten yapılan açıklamada, kamu güvenliğini tehdit eden yapılanmaya yönelik etkili müdahale gerçekleştirildiğini ve olayın tüm yönleriyle aydınlatıldığını bildirdi.



Osmaniye 28.02.2026
