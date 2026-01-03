Osmaniye’de emekliye ayrılan 40 yıllık öğretmene duygusal veda

Osmaniye'de 40 yıldır görev yapan Edebiyat öğretmeni Nihat Emelce (65), Adnan Oğuz Anadolu Lisesi’nden emekliye ayrıldı. Okuldaki 9/E sınıfında verdiği son dersin ardından düzenlenen veda programında, öğrenciler ve öğretmenler duygusal anlar yaşadı. Hazırlanan özel etkinlikte, hoparlörlerden Erkin Koray’ın seslendirdiği “Öyle bir geçer zaman ki” ile Ferdi Tayfur’un “Hatıran Yeter” adlı eserleri çalındı. Sınıfından öğrencilerinin alkışları eşliğinde çıkan Nihat Emelce, okul koridorları ve merdivenlerde kendisine sevgi gösterisinde bulunan öğrencilerin arasından geçerek uğurlandı. Öğrenciler, öğretmenlerini “Sizi çok seviyoruz hocam” sözleriyle uğurlarken, Nihat Emelce de öğrencilerine tek tek sarılarak vedalaşması duygusal anlara sahne oldu.

Veda konuşması yapan Nihat Emelce, “Farklı bir duygu yoğunluğu içerisindeyim. Kelimeler beynimde uçuşuyor ama onları söze dökemiyorum. İçimde bir burukluk var. Bu mesleği bir ömre sığdıramadım ama ömrümü bu mesleğin içerisine sığdırdım. Son görev yerim olan Adnan Oğuz Anadolu Lisesi aynı zamanda en uzun görev yaptığım okul oldu. İyi ki bu okulda görev yapmışım, iyi ki arkadaşlarımı tanımışım, iyiki sizlerin öğretmeni olmuşum. Sizleri çok seviyorum” dedi. Duygu yüklü konuşmaların ardından emekliliğe ayrılan Nihat Emel’ce öğrencileri ve meslektaşları tarafından alkışlar eşliğinde okuldan uğurlandı.

Okul idarecileri tarafından paylaşılan duygusal veda görüntüleri, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Paylaşımda, “Her başlangıcın bir sonu; öğretmenlik hayatında ilk ders olduğu gibi son ders de vardır. Uzun yıllar boyunca memleketine hizmet eden, onlarca öğrenci yetiştiren Nihat Emelce hocamız bugün son dersine girdi. Kıymetli hocamız emekli oldu. Rabbim emeklilik hayatını hayırlı ve bereketli kılsın” ifadelerine yer verildi.