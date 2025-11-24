Osmaniye’de engelli ailelere manevi destek

Osmaniye'de İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde yürütülen engelli ailelere yönelik manevi destek ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Engelli Koordinatörlüğü personeli ile Altı Nokta Körler Derneği Cebelibereket Görme Engelliler Spor Kulübü temsilcileri, 16 yaşından itibaren şeker hastalığıyla mücadele eden ve bu süreçte bir gözünü, yanlış tedavi nedeniyle ise diğer gözünü kaybeden görme engelli Samiye Tosun’u evinde ziyaret etti. Ziyarette, Samiye Tosun yaşadığı süreci samimiyetle paylaşırken, Koordinatörlük ekibi tarafından kendisine manevi destek sunuldu. Ayrıca bu zorlu dönemde Tosun’a her türlü desteği veren eşi ve çocukları da tebrik edildi. Program kapsamında Engelli Koordinatörlüğü tarafından ibadet seti, Altı Nokta Körler Derneği tarafından ise makrome el işi hediye takdim edildi.