Osmaniye’de erkekler bölgesel voleybol ligi heyecanı

Türkiye Voleybol Federasyonu faaliyet programında yer alan Erkekler Bölgesel Ligi Grup Müsabakaları, Osmaniye’de başarıyla gerçekleştirildi. Tosyalı Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyonda Osmaniye, Hatay ve Gaziantep’ten toplam 4 takım, tek devreli lig usulüne göre mücadele etti. Karşılaşmalar boyunca sporcular centilmence mücadele ederken, tribünlerde de büyük bir heyecan yaşandı. 
Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye Voleybol Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Erkekler Bölgesel Lig Grup müsabakalarını 05–08 Mart tarihleri arasında Tosyalı Spor Salonu’nda gerçekleştirdik. Osmaniye’mizden iki takımımızın yanı sıra Hatay ve Gaziantep’ten takımların katıldığı organizasyonda sporcularımız centilmence mücadele etti. Böylesine önemli bir organizasyonun Osmaniye’de yapılması hem sporun gelişimi hem de genç sporcularımızın kendilerini göstermeleri açısından büyük önem taşıyor.” Dedi. 
Turnuvanın önemli karşılaşmalarından birinde Osmaniye Düziçi Voleybol Gençlik, Hatay İskenderun M.A. Ersoy Smaç takımını 3–1 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu sonuçla Osmaniye Düziçi Voleybol Gençlik, bir üst lige yükselmeye hak kazanarak final grubunda Osmaniye’yi temsil etme hakkı elde etti.



Osmaniye 9.03.2026 12:44:00
