Osmaniye’de ev yangını korkuttu

Osmaniye'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Olay, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi 10044 Sokak’ta bulunan iki katlı binanın ikinci katındaki evde meydana geldi. Evden alevlerin yükseldiğini gören içerideki kişiler, yangının başlamasıyla birlikte kendilerini dışarı atarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Bir itfaiye eri, yangın tüpüyle eve girerek yaptığı kontrolde içeride kimsenin bulunmadığını belirledi. Yangın sonucu evdeki tüm eşyaların yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü. İtfaiye ekipleri tarafından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 



Osmaniye 30.12.2025 12:06:00 0
