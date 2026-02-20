Osmaniye’de “Evliliğe İlk Adım” semineri düzenlendi

İlginizi Çekebilir

Osmaniye İl Müftülüğü tarafından nişanlı ve nişan arifesinde olan çiftlere yönelik “Evliliğe İlk Adım” semineri gerçekleştirildi. Osmaniye Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) vaizleri tarafından online olarak düzenlenen seminerde; evliliğin manevi temelleri, aile içi iletişim, eşler arası hak ve sorumluluklar gibi önemli konular ele alındı. Katılımcı çiftlere sağlıklı ve huzurlu bir aile hayatının temel esasları hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Semineri başarıyla tamamlayan katılımcılara, İl Müftüsü Dr. Ahat Taşcı tarafından katılım belgesi takdim edildi. Ayrıca çiftlere aile ilmihali ve çeşitli hediyeler verildi. Programa katılım sağlayan tüm çiftlere teşekkür eden İl Müftüsü Taşcı, kurulacak yuvaların sevgi, saygı ve merhamet temelinde uzun ömürlü olması temennisinde bulundu.



Osmaniye 20.02.2026
