Osmaniye’de feci kaza kamerada: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Osmaniye’de kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, İstiklal Mahallesi Musa Şahin Bulvarı Nahır Yolu ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sağa dönüş yapmak isteyen kamyon, önünde aynı yöne dönüş yapmak isteyen motosikleti farketmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Ahmet Çomu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntülerde çarpışma ve sonrasında yaşananlar yer aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.