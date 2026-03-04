İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de ilkokul öğrencileri Ramazan davulcusu geleneğini yaşattı
Vodafone Red ve Meta işbirliğinde yeni dönem
IBS Sigorta'dan Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatılmasına yönelik değerlendirme
Huawei Mobil Dünya Kongresi'nde yeni nesil akıllı cihazlarını tanıttı
Antalya'da anaokulu öğrencileri gıda kolisi hazırladı
Selanik mübadilleri, Antalya'ya gelişlerinin 102. yıl dönümünde anıldı
El konulan 33 şeker planörüne doğal yaşam parkında özenle bakılıyor
Gönüllü gençler Antalya'nın tarihi yerlerini ve kültürünü turistlere tanıtıyor
Kan bağışçısı zabıta hastalara umut olmak için 15 yıldır Türk Kızılayın yolunu tutuyor
Aile içi şiddet çocukları suça daha açık hale getiriyor

Osmaniye’de floor curlıng il birinciliği tamamlandı

Osmaniye’de floor curlıng il birinciliği tamamlandı

Osmaniye’de floor curlıng il birinciliği tamamlandı

Osmaniye'de okul sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen Floor Curling Yıldızlar Kız, Erkek ve Karma İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Çok Amaçlı Spor Salonu’nda büyük bir heyecanla gerçekleştirilen müsabakalara erkek-kız karma kategoride 5 takım olmak üzere toplam 20 sporcu katıldı. Öğrenciler, centilmence mücadele ederek hem takım ruhunu hem de strateji becerilerini ortaya koydu.
Turnuva sonunda Namık Kemal Ortaokulu birinci, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu ikinci, Esnaf ve Sanatkârlar Ortaokulu üçüncü ve Noksel Cumhuriyet Ortaokulu dördüncü oldu. 
Dereceye giren takımlara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi tarafından takdim edildi. Ödül töreninde sporcuları tebrik eden Çebi, okul sporları faaliyetlerinin öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine önemli katkı sağladığını vurguladı. Müdür Çebi, “Genç sporcularımızı ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyor, grup müsabakalarında başarılar diliyorum” dedi. 
Turnuva sonunda kategorilerinde birinci olan takımların, Okul Sporları Grup Müsabakalarında Osmaniye’yi temsil etme hakkı kazandığı kaydedildi.



Osmaniye 4.03.2026 11:22:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ floor curlıng birinciliği tamamlandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Baki Teke’yi Ağabeyimi Kaybettik
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye’de ilkokul öğrencileri Ramazan davulcusu geleneğini yaşattı

2

Vodafone Red ve Meta işbirliğinde yeni dönem

3

IBS Sigorta'dan Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatılmasına yönelik değerlendirme

4

Huawei Mobil Dünya Kongresi'nde yeni nesil akıllı cihazlarını tanıttı

5

Antalya'da anaokulu öğrencileri gıda kolisi hazırladı

6

Selanik mübadilleri, Antalya'ya gelişlerinin 102. yıl dönümünde anıldı

7

El konulan 33 şeker planörüne doğal yaşam parkında özenle bakılıyor

8

Gönüllü gençler Antalya'nın tarihi yerlerini ve kültürünü turistlere tanıtıyor

9

Kan bağışçısı zabıta hastalara umut olmak için 15 yıldır Türk Kızılayın yolunu tutuyor

10

Aile içi şiddet çocukları suça daha açık hale getiriyor