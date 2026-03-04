Osmaniye’de floor curlıng il birinciliği tamamlandı

Osmaniye'de okul sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen Floor Curling Yıldızlar Kız, Erkek ve Karma İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Çok Amaçlı Spor Salonu’nda büyük bir heyecanla gerçekleştirilen müsabakalara erkek-kız karma kategoride 5 takım olmak üzere toplam 20 sporcu katıldı. Öğrenciler, centilmence mücadele ederek hem takım ruhunu hem de strateji becerilerini ortaya koydu.

Turnuva sonunda Namık Kemal Ortaokulu birinci, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu ikinci, Esnaf ve Sanatkârlar Ortaokulu üçüncü ve Noksel Cumhuriyet Ortaokulu dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi tarafından takdim edildi. Ödül töreninde sporcuları tebrik eden Çebi, okul sporları faaliyetlerinin öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine önemli katkı sağladığını vurguladı. Müdür Çebi, “Genç sporcularımızı ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyor, grup müsabakalarında başarılar diliyorum” dedi.

Turnuva sonunda kategorilerinde birinci olan takımların, Okul Sporları Grup Müsabakalarında Osmaniye’yi temsil etme hakkı kazandığı kaydedildi.