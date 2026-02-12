İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de gastronomi, tarih ve doğa için yeni dernek kuruldu

Osmaniye’de gastronomi, tarih ve doğa için yeni dernek kuruldu

Osmaniye’de gastronomi, tarih ve doğa için yeni dernek kuruldu

Osmaniye Gastronomi Geliştirme Tarih Sanat ve Doğa Koruma Derneği (OSGAD) kuruldu. Dernek başkanlığını, Osmaniye Belediyesi adına Millet Bahçesi Restaurantı ve Zorkun Şenlik Tepesi Restaurantı gibi önemli projelere imza atan Ali Küpeli üstlendi.
Yönetim kadrosunu alanında önemli isimlerden oluşturan OSGAD Başkanı Ali Küpeli, derneğin hedeflerini düzenlediği basın toplantısında gazetecilerle paylaştı. Küpeli, Osmaniye’nin zengin mutfak kültürünü, tarihini, sanatını ve doğal değerlerini koruyarak gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını söyledi. İlk hedeflerinin şubeleşmek olduğunu ifade eden Küpeli, “Osmaniye’nin gastronomi potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz. Bu kapsamda öncelikle şubeleşme çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Ardından projelerimizi ulusal ve uluslararası boyuta taşıyarak kentimizin tanıtımına katkı sunacağız” dedi.
OSGAD’ın, yerel ürünlerin markalaşması, coğrafi işaret çalışmaları, kültürel etkinlikler, gastronomi festivalleri ve doğa koruma projeleri gibi birçok alanda faaliyet göstermesi planlanıyor. Derneğin önümüzdeki süreçte kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışmalar yürüteceği belirtildi.



