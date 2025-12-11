Osmaniye’de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı

Osmaniye’de jandarmanın göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda, ülkeye kaçak yollarla giriş yapan 6 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü Ö.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 10 Aralık 2025’te merkeze bağlı Aslanlı yol kontrol noktasında meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan otomobilde yapılan kimlik sorgusunda, ülkeye yasadışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 6 Suriye uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Osmaniye Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Araçta şoför olarak bulunan ve organizatör olduğu değerlendirilen Ö.Ç., Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.