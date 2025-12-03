Osmaniye’de hastane yönetiminden engelli personele anlamlı ziyaret

İlginizi Çekebilir

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Başhekim Yardımcısı Dt. Tülin Şeker, hastanede görev yapan engelli personeli çalışma birimlerinde ziyaret ederek günlerini kutladı.
Ziyaret sırasında personelle sohbet eden Dt. Şeker, engelli bireylerin hem toplumsal hayatta hem de çalışma yaşamında aktif rol almasının önemine vurgu yaptı. Hastane yönetimi olarak bu konuda duyarlılığı artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Hastane yönetimi, engelli çalışanların emek ve katkılarının kurum için çok değerli olduğunu ifade ederek, özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür etti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle gerçekleştirilen ziyaretin, farkındalık ve duyarlılığın artmasına katkı sağlaması temenni edildi. 



Osmaniye 3.12.2025 09:16:00
