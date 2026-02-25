Osmaniye’de hentbol alt yapı tarama ve teknik uyum programı düzenlendi

İlginizi Çekebilir

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından, geleceğin milli sporcularını keşfetmek ve antrenörlerin milli takım metodolojisine uyumlu şekilde çalışmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Alt Yapı Tarama ve Teknik Uyum Programı” Osmaniye’de düzenlendi. 
Osmaniye’de hentbol oynayan 2010–2011–2012 doğumlu kız ve erkek sporcuların katılımıyla Tosyalı Spor Salonunda gerçekleştirilen yetenek taramasında, genç sporcuların fiziksel ve teknik yeterlilikleri detaylı şekilde değerlendirildi. Çalışmalara toplam 60 erkek ve 35 kız sporcu olmak üzere 95 sporcu katılım sağladı. Daha önce Trabzon, Giresun, Rize, Bingöl, Batman, Diyarbakır, İzmir, Çanakkale ve Kırklareli illerinde yapılan çalışmalar, bu kez Osmaniye’de devam etti. Program; Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Eler, Milli Takımlar Altyapı Koordinatörü Jordi Jodar Sagalés ile antrenörler Hakan Dinler ve Sedat Yıldırım tarafından yürütüldü. Alt yapı taramalarıyla birlikte antrenörlere yönelik teknik uyum ve uygulamalı eğitim çalışmaları da gerçekleştirildi. Program kapsamında küçük yaş ve alt yaş gruplarındaki potansiyel hentbolcular taramadan geçirilirken, bu yaş gruplarına yönelik özel antrenman modelleri uygulamalı olarak gösterildi. Böylece antrenörlerin teknik bilgi ve donanımlarının artırılması hedeflendiği vurgulandı.  Türkiye Hentbol Federasyonunun söz konusu çalışmasıyla, hem genç yetenekleri hentbol branşına kazandırmayı hem de antrenörlerin teknik kapasitelerini güçlendirerek milli takım antrenman sistemine uyum sağlamalarını amaçlandığı vurgulandı.



Osmaniye 25.02.2026 15:33:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ hentbol tarama teknik programı düzenlendi

