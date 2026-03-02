İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de iç sularda 3 aylık av yasağı başladı

Osmaniye,’de iç sularda su ürünlerinin neslinin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla bazı balık türlerinin avlanmasına 3 ay süreyle yasak getirildiği bildirildi. 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Su Ürünleri Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda, Bakanlık tarafından hazırlanan amatör ve ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ hükümleri gereğince il genelinde 1 Mart – 31 Mayıs tarihleri arasında av yasağı uygulanacağı bildirildi. Açıklamada, özellikle sazan, sudak, tatlı su levreği, yayın, kadife, siraz ve diğer sazangillerin ticari ve amatör amaçlı avcılığının bu tarihler arasında yasak olduğu belirtildi. Öte yandan, Aslantaş Baraj Gölü’nde ise av yasağının 1 Nisan – 30 Haziran tarihleri arasında uygulanacağı kaydedildi. Açıklamanın devamında, tatlı su balıklarının büyük çoğunluğunun üreme dönemi olan bu süreçte vatandaşların yasağa hassasiyetle uymalarını, denetimlerde görevli kamu personeline yardımcı olmaları istendi. “Tırıvırı” ya da “paraşüt” olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılmasının da yasak olduğu hatırlatıldı. Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacağı vurgulandı.



