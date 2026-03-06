Osmaniye’de iftar sonrası gıda denetimleri artırıldı

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de, ramazan ayında tüketim alışkanlıklarında yaşanan değişiklikler nedeniyle iftar saatleri ve sonrasında gıda denetimleri artırdı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlilerince özellikle iftar sonrası yoğunluk yaşanan lokanta, kafe ve benzeri toplu tüketim işletmelerinde denetimler sıklaştırıldı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde hazırlanan ürünlerin hijyenik şartlarda üretilmesi, gıda güvenliği kurallarına uygun şekilde taşınması, muhafaza edilmesi ve tüketime sunulması konularında incelemelerde bulunuldu. Ramazan ayında artan gıda hareketliliği nedeniyle vatandaşların karşılaştıkları sorunları “Alo 174” Gıda Hattı üzerinden bildirmelerinin denetimlerin etkinliğini artıracağı belirtildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ramazan ayı öncesinde olduğu gibi ramazan süresince de gıda denetimlerinin büyük bir hassasiyetle sürdürüleceği kaydedildi.



Osmaniye 6.03.2026 14:31:00 0
