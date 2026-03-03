Osmaniye’de ilk kez düzenlenen genç kızlar kriket il seçmesi sona erdi

Osmaniye'de ilk kez düzenlenen Genç Kızlar Kriket İl Seçmesi sona erdi. Okul Sporları kapsamında sentetik sahada oynanan müsabakalarda 4 takımdan 54 öğrenci mücadele etti. Kentte ilk kez gerçekleştirilen kriket organizasyonu spor camiasında heyecan oluşturdu. İl genelinden katılan takımların centilmence rekabet ettiği karşılaşmalarda sporcular performansları ve takım ruhlarıyla takdir topladı.

Müsabakalar sonunda TOBB Fen Lisesi birinci, Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi ikinci, Samet Aybaba Spor Lisesi üçüncü ve Merkez Anadolu Lisesi dördüncü oldu. İl seçmesinde ilk iki sırayı elde eden TOBB Fen Lisesi ile Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi, Okul Sporları Bölge Müsabakaları’nda Osmaniye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Yetkililer, Osmaniye’de ilk kez düzenlenen kriket il seçmesinin genç kızların farklı spor branşlarına yönlendirilmesi ve spor kültürünün yaygınlaştırılması açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, önümüzdeki süreçte daha geniş katılımlı organizasyonların hedeflendiğini ifade etti. Katılım sağlayan okul yönetimleri, öğretmenler ve sporculara teşekkür edilirken, dereceye giren takımlar tebrik edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, kriketin, dünya genelinde International Cricket Council tarafından yönetilen, iki takım arasında oynanan bir takım sporu olduğu, sopa (bat) ve top kullanılan oyunda her takım 11 oyuncudan oluştuğu kaydedildi.

Oyunda bir takım atış yaparken (vurucu takım), diğer takım savunma yaparak topu yakalamaya ya da kaleye isabet ettirerek sayı yapılmasını engellemeye çalıştığının belirtildiği açıklamada, amacın vurucu takımın topa vurarak koşular yapması ve sayı kazanmasıdır. Belirlenen atış sayısı sonunda en fazla koşuyu yapan takım müsabakayı kazandığı vurgulandı.

Özellikle İngiltere, Hindistan, Avustralya ve Pakistan’da yaygın olarak oynanan kriket sporunun, son yıllarda Türkiye’de de gelişim göstermekte aldığı aktarıldı.