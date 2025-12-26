İlginizi Çekebilir

Teknosa'nın Kadın için Teknoloji projesinde yılın son eğitimi verildi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin deprem bölgesindeki derslik yatırımlarını anlattı:
Antalyaspor'da 6 gün izin
Osmaniye’de ilk kez üretroplasti ameliyatı başarıyla yapıldı
Samsung'un "AI Enerji Modu"na karbon azaltım doğrulaması
Adana'da devrilen tankerdeki 2 kişi yaralandı
Manavgat'ta öğrencilerin hazırladığı ürünlerin satışından elde edilecek gelir TSKGV'ye bağışlanacak
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adana'da lise ziyaret etti
Isparta'da otomobille ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Bakan Tekin: Deprem Bölgesinde 13 Bin 321 Derslik Eğitim-Öğretime kazandırıldı

Osmaniye’de ilk kez üretroplasti ameliyatı başarıyla yapıldı

Osmaniye’de ilk kez üretroplasti ameliyatı başarıyla yapıldı

Osmaniye’de ilk kez üretroplasti ameliyatı başarıyla yapıldı

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde idrar yolu darlığı tanısı bulunan bir hastaya, hastane tarihinde ilk kez üretroplasti ameliyatı başarıyla uygulandı. Ameliyat, Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Gökalp, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Nezih Culha ve Üroloji Uzmanı Dr. Çağdaş Çekiç tarafından gerçekleştirildi.
Üretroplasti, idrar yolu darlıklarının tedavisinde uygulanan ileri düzey bir cerrahi yöntem olarak biliniyor. Operasyonda, darlık bulunan bölümün çıkarılması ya da kesilmesi ve idrar yolunun yeniden yapılandırılması amaçlanıyor. Günümüzde bu işlemde sıklıkla, ağız içindeki yanakların iç yüzeyinden alınan bukkal mukoza grefti kullanılıyor.
Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk kez uygulanan bu operasyon, üroloji alanında önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Yapılan bu başarılı girişim sayesinde, benzer rahatsızlıkları bulunan hastaların başka illere sevk edilmesine gerek kalmadan, ileri düzey tedavi hizmetini kendi illerinde alabilmeleri mümkün hale geldi.
Başarılı ameliyatı gerçekleştiren hekimler ile tüm sağlık ekibine teşekkür edilirken, hastaya da acil şifalar dilendi. 



Osmaniye 26.12.2025 15:23:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ üretroplasti ameliyatı başarıyla yapıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Bugün günlerden Ela Bebek
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Teknosa'nın Kadın için Teknoloji projesinde yılın son eğitimi verildi

2

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin deprem bölgesindeki derslik yatırımlarını anlattı:

3

Antalyaspor'da 6 gün izin

4

Osmaniye’de ilk kez üretroplasti ameliyatı başarıyla yapıldı

5

Samsung'un "AI Enerji Modu"na karbon azaltım doğrulaması

6

Adana'da devrilen tankerdeki 2 kişi yaralandı

7

Manavgat'ta öğrencilerin hazırladığı ürünlerin satışından elde edilecek gelir TSKGV'ye bağışlanacak

8

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adana'da lise ziyaret etti

9

Isparta'da otomobille ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

10

Bakan Tekin: Deprem Bölgesinde 13 Bin 321 Derslik Eğitim-Öğretime kazandırıldı