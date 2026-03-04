Osmaniye’de ilkokul öğrencileri Ramazan davulcusu geleneğini yaşattı

Osmaniye'de ilkokul öğrencileri, geleneksel kıyafetler giyip maniler okuyarak Ramazan davulcusu geleneğini canlandırdı. Esnafı ziyaret eden öğrenciler, hem ramazan manileri okudu hem de gül lokumu dağıttı. Toplanan bahşişlerle ise yardıma ihtiyacı olan öğrencilere bayramlık alınacağı belirtildi.

Osmaniye Merkez’de bulunan Güneysu İlkokulu’nda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda “Maarifin Kalbinde Ramazan” temalı etkinlikler kapsamında bir program düzenlendi. Alibekirli Mahallesi’ndeki esnafları ziyaret eden öğrenciler, ramazan ayını kutlayarak mahalle kültürünün önemli bir parçası olan Ramazan davulcusu geleneğini canlandırdı. Sınıf Öğretmeni Sariye Yeniçeri rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, geleneksel kıyafetler giyerek esnaf ve vatandaşlara; “Dinle beş vakit ezan, oruç tut sevap kazan, nimetlerle doludur şu mübarek Ramazan”, “Davulun içi pekmez, çalarım fakat ötmez, eğer bahşiş vermezseniz davulcu buradan gitmez” ve “Müminlere nimettir, ilk on günü rahmettir, bu ayda oruç tutmak büyük bir ganimettir” dizelerinden oluşan ramazan manilerini okudu, ardından gül lokumu ikram etti. Mahalle esnafları da öğrencileri tebrik ederek okul idaresi ve öğretmenlere teşekkür etti.

Okul Müdürü Halil Sümbül, ramazan ayı boyunca öğrencilerin paylaşma bilincini geliştirmeye, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Sümbül, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi millî ve manevi değerlerin pekiştirilmesine önem verdiklerini ifade ederek ramazan geleneğinin yaşatılmasının kültürel aktarım açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Sümbül, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yayımlanan “Ramazan Ayı Etkinlikleri” konulu yazıda ise Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Türk vatanı ve milletinin ebedî varlığını, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunmasını esas alan kurucu yaklaşım doğrultusunda her vatandaşın millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi-manevi varlığını geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğunun açıkça vurgulandığına dikkat çekildiğini vurguladı.