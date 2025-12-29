Osmaniye’de jandarma bölgesinde 89 olay: 63 şüpheli yakalandı

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de son bir haftada jandarma bölgesinde meydana gelen 89 asayiş olayıyla ilgili 63 şüpheli yakalandı. Ayrıca çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10, ifadeye yönelik aranması bulunan 25 olmak üzere toplam 35 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 21 - 28 Aralık tarihleri arasında çeşitli operasyonlar ve asayiş uygulamaları yapıldı. Meydana gelen 89 asayiş olayıyla ilgili 63 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 1 tabanca, 18 tabanca mühimmatı, 1 adet metal detektör ve 17 gram kubar esrar ele geçirildi. Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise ifadeye yönelik aranması bulunan 25, 0-5 yıl arası cezası bulunan 7, 5-10 yıl arası cezası bulunan 1 ve 10 yıl ve üzeri cezası bulunan 2 olmak üzere 35 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. 
Ayrıca, Osmaniye merkez ilçeye bağlı Esenevler Mahallesi’nde “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 16 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.G., Selimiye Mahallesi’nde ise “Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma” suçundan 17 yıl 10 ay hapis cezası bulunan İ.A. yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 



Osmaniye 29.12.2025
