Osmaniye’de jandarma son bir haftada 102 şüpheliyi yakaladı

Osmaniye'de son bir haftada jandarma bölgesinde meydana gelen 120 asayiş olayıyla ilgili 102 şüpheli yakalandı. Ayrıca çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22, ifadeye yönelik aranması bulunan 21 olmak üzere toplam 43 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 2-8 Şubat tarihleri arasında çeşitli operasyonlar ve asayiş uygulamaları yapıldı. Meydana gelen 120 asayiş olayıyla ilgili 102 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 2015 gram kubar esrar, 2 gram toz esrar, 6 adet uyuşturucu hap, 21 gram metamfetamin, 3 gram eroin, 35 gram bonzai, 185 gram psikotrop madde, 1940 paket kaçak sigara ve 110 Bin adet makaron ele geçirildi.

Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise ifadeye yönelik aranması bulunan 21 ve 0-5 yıl arası cezası bulunan 18 ve 5-10 yıl arası cezası bulunan 3, 10 yıl ve üzeri arası cezası bulunan 1 olmak üzere 43 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.