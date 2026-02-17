Osmaniye’de jandarma son bir haftada 105 şüpheliyi yakaladı

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de son bir haftada jandarma bölgesinde meydana gelen 121 asayiş olayıyla ilgili 105 şüpheli yakalandı. Ayrıca çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23, ifadeye yönelik aranması bulunan 10 olmak üzere toplam 33 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 9-15 Şubat tarihleri arasında çeşitli operasyonlar ve asayiş uygulamaları yapıldı. Meydana gelen 121 asayiş olayıyla ilgili 105 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 2 adet tabanca, 5 adet uyuşturucu hap, 837 gram bonzai, 55 şişe alkol, 66 kilo kaçak tütün ve 273 Bin 400 adet makaron ele geçirildi. 
Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise ifadeye yönelik aranması bulunan 10 ve 0-5 yıl arası cezası bulunan 19 ve 5-10 yıl arası cezası bulunan 4 olmak üzere toplam 33 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.



Osmaniye 17.02.2026
