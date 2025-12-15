Osmaniye’de jandarma son bir haftada 105 şüpheliyi yakalandı

Osmaniye'de son bir haftada jandarma bölgesinde meydana gelen 110 asayiş olayıyla ilgili 105 şüpheli yakalandı. Ayrıca çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12, ifadeye yönelik aranması bulunan 7 olmak üzere toplam 19 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 8-14 Aralık tarihleri arasında çeşitli operasyonlar ve asayiş uygulamaları yapıldı. Meydana gelen 110 asayiş olayıyla ilgili 105 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 2 tabanca, 2 av tüfeği, 500 bin adet doldurulmamış makaron, 500 paket kaçak sigara ve 3 gram bonzai ele geçirildi.

ARANAN 19 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise ifadeye yönelik aranması bulunan 7, 0-5 yıl arası cezası bulunan 8, 5-10 yıl arası 3, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş cezası bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 19 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

TOMBALA OPERASYONUNDA 33 KİŞİYE 309 BİN 375 TL CEZA

Ayrıca, umuma açık yer denetimleri kapsamında 13 Aralık günü Kadirli İlçesinde faaliyet gösteren iş yerinin depo bölümünde “Tombala oyunu” ile kumar oynatıldığı tespit edildi. İş yeri ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde kumar oynayan 33 şahsa “Kumar Oynamak” kabahatinden kişi başı 9 bin 375’er TL olmak üzere toplam 309 bin 375 lira idari para cezası uygulandı.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN ARANIYORDU YAKALANDI

Yine aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde ise “Kasten Öldürme” suçundan 20 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası ile aranan M.C.K. yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.