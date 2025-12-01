Osmaniye’de jandarma son bir haftada 151 şüpheliyi yakalandı

Osmaniye'de son bir haftada jandarma bölgesinde meydana gelen 122 asayiş olayıyla ilgili 151 şüpheli yakalandı. Ayrıca çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10, ifadeye yönelik aranması bulunan 20 olmak üzere toplam 30 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 24-30 Kasım tarihleri arasında çeşitli operasyonlar ve asayiş uygulamaları yapıldı. Meydana gelen 122 asayiş olayıyla ilgili 151 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 1 tabanca, 45 tabanca mühimmatı, 2 tabanca şarjörü, 1 tabanca susturucusu, 1 el bombası, 300 gram kimyasal madde, 200 paket kaçak sigara, 220 mililitre aseton, 181 gram uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 58 uyuşturucu hap ele geçirildi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise; ifadeye yönelik aranması bulunan 20, 0-5 yıl arası cezası bulunan 8, 5-10 yıl arası cezası bulunan 1 kişi ve 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş cezası bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 30 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.