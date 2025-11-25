İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de jandarma son bir haftada 170 şüpheliyi yakaladı

Osmaniye'de son bir haftada jandarma bölgesinde meydana gelen 196 asayiş olayıyla ilgili 170 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 17 - 23 Kasım tarihleri arasında çeşitli operasyonlar ve asayiş uygulamaları yapıldı. Meydana gelen 96 asayiş olayıyla ilgili 170 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 tabanca, 35 adet tabanca mühimmatı, 1 adet havalı tüfek, 18 adet uyuşturucu hap, 1 gram kubar esrar, 23 gram uyuşturucu madde skunk ve 450 paket kaçak sigara ele geçirildi. Öte yandan, aranan firarilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan 10, 0-5 yıl arası cezası bulunan 12 ve 5-10 yıl arası 2 kişi olmak üzere 24 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. 



