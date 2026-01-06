Osmaniye’de jandarma son bir haftada 51 şüpheliyi yakaladı

Osmaniye'de son bir haftada jandarma bölgesinde meydana gelen 82 asayiş olayıyla ilgili 51 şüpheli yakalandı. Ayrıca çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3, ifadeye yönelik aranması bulunan 17 olmak üzere toplam 20 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 28 Aralık 2025 – 4 Ocak 2026 tarihleri arasında çeşitli operasyonlar ve asayiş uygulamaları yapıldı. Meydana gelen 82 asayiş olayıyla ilgili 51 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 1 av tabancası, 1 tabanca şarjörü, 1 av tüfeği ve 7 gram kubar esrar ele geçirildi. Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise ifadeye yönelik aranması bulunan 17 ve 0-5 yıl arası cezası bulunan 3 olmak üzere 20 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.