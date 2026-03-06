Osmaniye’de jandarma son bir haftada 83 şüpheliyi yakaladı

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de son bir haftada jandarma bölgesinde meydana gelen 103 asayiş olayıyla ilgili 83 şüpheli yakalandı. Ayrıca çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9, ifadeye yönelik aranması bulunan 16 olmak üzere toplam 25 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 23 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında çeşitli operasyonlar ve asayiş uygulamaları yapıldı. Meydana gelen 103 asayiş olayıyla ilgili 83 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 1’er adet tabanca, av tüfeği, detektör, jeneratör, hitli ve matkap,  100 adet psikotrop madde, 104 adet uyuşturucu hap,  112 gram metamfetamin, 4 gram kubar esrar,  14 gram bonzai ve 620 paket kaçak sigara ele geçirildi. Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise ifadeye yönelik aranması bulunan 16, 0-5 yıl arası cezası bulunan 8 ve 5-10 yıl arası 1 olmak üzere toplam 25 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.



