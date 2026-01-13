İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de jandarma son bir haftada 88 şüpheliyi yakaladı

Osmaniye'de son bir haftada jandarma bölgesinde meydana gelen 100 asayiş olayıyla ilgili 88 şüpheli yakalandı. Ayrıca çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23, ifadeye yönelik aranması bulunan 17 olmak üzere toplam 40 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 5-11 Ocak 2026 tarihleri arasında çeşitli operasyonlar ve asayiş uygulamaları yapıldı. Meydana gelen 100 asayiş olayıyla ilgili 88 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 gram eroin, 1 gram kubar esrar, 1 gram bonzai, 4 gram Metamfetamin, 24 adet uyuşturucu hap, 310 bin adet makaron, 410 paket kaçak sigara ve 1 kilo açık tütün ele geçirildi. Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise ifadeye yönelik aranması bulunan 17 ve 0-5 yıl arası cezası bulunan 22 ve 5-10 yıl arası cezası bulunan 1 olmak üzere 40 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. 



Osmaniye 13.01.2026 09:59:00 0
