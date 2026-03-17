Osmaniye’de jandarma son bir haftada 90 şüpheliyi yakaladı

Osmaniye'de son bir haftada jandarma bölgesinde meydana gelen 142 asayiş olayıyla ilgili 90 şüpheli yakalandı. Ayrıca çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16, ifadeye yönelik aranması bulunan 23 olmak üzere toplam 39 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 9-15 Mart tarihleri arasında çeşitli operasyonlar ve asayiş uygulamaları yapıldı. Meydana gelen 142 asayiş olayıyla ilgili 90 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 1 tabanca, 2 av tüfeği, 1 gram sentetik Metamfetamin, 7 adet sentetik hap, 624 paket kaçak sigara, 32 adet kaçak elektronik sigara, 400 adet makaron, 68 adet puro tütünü, 4 kilogram tütün ve 200 adet puro ele geçirildi. Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise ifadeye yönelik aranması bulunan 23, 0-5 yıl arası cezası bulunan 15 ve 5-10 yıl arası 1 olmak üzere toplam 39 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. #osmaniye #jandarma